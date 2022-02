Ma vie à pile ou face

Et si vous jouiez tout à pile ou face ? C'est le défi délirant que se lance Josh, après avoir essuyé de nombreux échecs. Ce qui commence comme une simple plaisanterie va très bientôt rythmer sa vie tout entière. Mais le destin ne se joue pas toujours à pile ou face... Un premier roman aussi émouvant qu'hilarant, un " Bridget Jones au masculin " (Booklist). Et si vous confiez votre sort au hasard ? Josh est en pleine crise de la trentaine. Il vient de rompre avec Jade, sa petite amie de longue date, a perdu son job, et doit retourner vivre chez ses parents, à Bristol. Alors qu'il s'interroge sur ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là, le jeune homme est pris d'une idée folle : et si, à partir de maintenant, il décidait de tout à pile ou face ? Après tout, planifier sa vie comme il l'a toujours fait lui a valu de finir sans domicile, sans emploi et célibataire... Alors pourquoi ne pas tout miser sur les deux faces d'une pièce de monnaie ? Ce qui commence comme une simple plaisanterie va bientôt rythmer sa vie tout entière. Mais le destin ne repose pas toujours sur le jeu... Et à celui de l'amour et du hasard, un simple jeu de pile ou face pourrait bien tout faire basculer. " Le livre dont vous avez besoin en ce moment si vous recherchez une lecture stimulante et amusante... Vous vous surprendrez à rire aux éclats. " Woman & Home " Un Journal de Bridget Jones au masculin. " Booklist