Fenêtre sur la peur

Le cinquième et dernier volet des aventures de Jane Hawk, mue par la soif de justice et de vengeance, par Dean Koontz, l'un des auteurs américains de thrillers les plus lus au monde. " Un final époustouflant ! " Booklist Déterminer à venger son mari Un jeune cinéaste visionnaire servant de proie lors d'une chasse d'un nouveau genre organisée dans le Colorado, dans le ranch du milliardaire à l'origine d'une conspiration... Un hacker de génie qui s'infiltre dans les bases de données des officines gouvernementales pour collecter des informations ultraconfidentielles afin d'aider à déjouer le complot. Un patron de la mafia de Vegas et un tueur psychopathe à la recherche d'un garçon pour l'éliminer... La mère de ce dernier, Jane Hawk, ex-agente du FBI devenue la fugitive la plus recherchée du pays, plus déterminée que jamais à venger la mort de son mari et à déjouer les agissements d'un milliardaire finançant des recherches génétiques pour contrôler les cerveaux... Dans ce dernier volet, Jane Hawk se rapproche de sa cible. Jusqu'à l'atteindre enfin ? " Ce final époustouflant va ravir tous les fans de la série. " Booklist " Le meilleur épisode de la série depuis le premier volet. " Kirkus Reviews