Coeur de Pop Tome 3 : Trois filles à Paris. Edition 2022

Passion musique : quand le rêve de trois amies devient réalité ! Dans ce tome : Cet automne, tous les sixièmes font un voyage scolaire à Paris. Les Coeur de Pop sont super contentes d'y participer, même si elles ont peur que les autres élèves découvrent leur secret. Entre Théo qui n'est pas très discret, Audrey qui les espionne et Camille qui partage leur chambre, c'est vraiment compliqué. Et si Valentine et Zoé se sentent prêtes à tout révéler, Cass, elle, a encore des problèmes à régler... En bonus : des tutos, infos et quizz sur les chanteurs Série en cours - A partir de 9 ans