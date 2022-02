Coeur de Pop Tome 2 : Première chanson

Passion musique : quand le rêve de trois amies devient réalité ! Dans ce tome : Cass, Valentine et Zoé ont enfin monté leur groupe, Coeur de Pop ! Elles rêvent désormais de participer à Music Dream, un concert ouvert aux jeunes musiciens, et pour cela, un seul moyen : obtenir assez de likes ! Après avoir mis en ligne leur première chanson, c'est le grand frisson ! Quels seront les commentaires ? Est-ce que leur musique va plaire ? En bonus : des tutos, infos et quizz sur les chanteurs Série en cours - A partir de 9 ans