Uncanny Avengers T03 : Contre-évolution

Quand Magnéto décide de retrouver le criminel Crâne Rouge, qui s'est approprié le cerveau de Charles Xavier, il commet un acte terrible qui va aboutir au retour d'Onslaught et à de gros changements chez les Uncanny Avengers. Mais ce n'est que le début de leurs soucis ! Il va ensuite leur falloir faire face à la menace du Maître de l'Evolution qui a des informations importantes pour Vif-Argent et la Sorcière Rouge ! Dernier tome consacré aux épisodes de Rick Remender sur la série (les derniers qu'il écrit pour Marvel), avec le prologue d'Axis et l'intégralité de la deuxième série. En plus, le premier Annual de la saga et deux épisodes empruntés à la série Magneto, en lien également avec Axis !