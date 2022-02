Bye bye Doudou

Mon papa est très grand. Alors, il achète tout en grand. Il m'a même acheté un doudou géant. Ce matin, incroyable ! En me levant, je me suis dit : on dirait qu'il est devenu plus petit, mon doudou ! Est-ce doudou qui rétrécit ou... l'enfant qui grandit ? Cet album aux illustrations tendres qui aborde le détachement progressif du doudou, premier compagnon dans la vie d'un enfant. Une manière de dédramatiser une situation souvent délicate.