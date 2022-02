Même les monstres se brossent les dents!

Une petite fille capricieuse refuse de se laver les dents, quand soudain, elle découvre dans sa salle de bain un monstre en train de se laver les dents. Et oui, même les monstres se lavent les dents, sans quoi... ils risquent de faire la connaissance d'un monstre bien plus terrible : les caries ! Un album rempli d'humour, de bêtes monstrueuses et de grandes dents, pour apprendre l'importance de se brosser les dents et considérer à tout jamais les dentistes comme des super héros.