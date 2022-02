Parapluie (Le)

C'est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie rouge est ballotté par vent. Il atterrit d'abord au pays des éléphants et des girafes, ensuite le parapluie, transformé en radeau sur l'océan, le dépose sur une île balayée par les cyclones. Le voilà aussitôt reparti pour la banquise. Il a à peine le temps de jouer avec les phoques et les ours blancs, qu'une bourrasque l'emporte et le ramène, épuisé, à la maison. Ouf ! Il lâche vite le parapluie !