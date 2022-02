Grammaire française perfectionnement. Volume 2, Supérieur et formation continue, 2e édition

Après la Grammaire française - mise à niveau, ce volume 2 permet d'approfondir ses connaissances en grammaire. Avec exercices et suppléments en ligne. UNE GRAMMAIRE COMPLETE - les règles de grammaire en tableaux - les exceptions et cas particuliers - les constructions soutenues et littéraires - de nombreux exemples UNE GRAMMAIRE PROGRESSIVE - les mots (pluriel des noms composés, formation du subjonctif imparfait, etc.) - les groupes de mots (structure, fonctions, ordre des mots dans les groupes, etc.) - la phrase (phrases impersonnelles, ordre des groupes, etc.) - les structures marquées de la phrase (mise en relief, position du sujet, etc.) - la phrase complexe (subordination, coordination, etc.) - la grammaire textuelle (pronoms, emplois des temps) - les accords (mots de couleur, participe passé, noms collectifs, etc.) - la ponctuation ACCESSIBLE EN LIGNE - Un lexique grammatical - Plus de 2 000 exercices, interactifs ou à imprimer - Plus de 4000 phrases modèles OBJECTIF : la maîtrise du français écrit grâce à la compréhension du fonctionnement de la langue