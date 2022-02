De l’échec scolaire à la réussite. Accompagner l'élève en difficulté d'apprentissage

De l'échec scolaire à la réussite : des pistes concrètes pour les enseignants et les professionnels de l'école. La lutte contre l'échec scolaire est d'une extrême complexité. Les causes de la difficulté d'apprendre sont multiples. Si tous les enseignants et tous les parents partagent le souci de la lutte contre l'échec scolaire, nombreux sont ceux qui se sentent souvent bien seuls et démunis dans ce combat. Ils trouveront dans ce livre un guide d'intervention - présentant de nombreux exemples - leur permettant d'apporter une aide réelle à l'enfant. Le livre tente d'apporter à la fois : - des solutions très concrètes pour lutter contre l'échec scolaire - et des pistes utiles pour promouvoir la réussite. et vise un double objectif : - dans la première partie, clarifier les enjeux de la lutte contre l'échec scolaire et proposer une démarche et des moyens efficaces pour aider les élèves en difficulté. - et dans la deuxième partie, proposer un un "mode d'emploi" destiné aux intervenants de l'école.