Devenir écoféministe. 15 actions au secours de la planète

Les valeurs féminines au secours du climat, en quinze actions à la portée de tous Réchauffement climatique, écologie, #metoo et empowerment féminin sont au coeur de l'actualité. La jeunesse de ce jeune millénaire s'est emparée de ces préoccupations majeures et a montré avec force et manifestations qu'elle ne voulait pas rester prisonnière de l'avenir dessiné par les générations précédentes. L'écoféminisme, timidement né dans les années 1960, est aujourd'hui une lame de fond qui pourrait être la solution pour sauver la planète. Ce manifeste montre comment les valeurs traditionnellement attribuées au féminin peuvent devenir des clés d'action pour faire bouger les lignes. Car la sauvegarde de la planète passera par l'écoéducation, le respect du vivant et des valeurs portées et partagées par les hommes et les femmes... Avec des conseils pratiques, des exemples concrets et des focus spécifiques.