La méthode OKR. Objectives & Key Results : le guide pratique, Edition 2022

Premier guide complet et pratique sur les OKR en français ! Comment amener les équipes et les individus à travailler ensemble vers des objectifs communs et comment les garder motivés et agiles en même temps ? La solution est un système de gestion des objectifs appelé Objectives et Key Results (OKR). Google utilise ce modèle depuis le tout début et l'a rendu célèbre en l'identifiant comme un facteur clé de son succès. D'autres utilisateurs OKR bien connus sont, par exemple, Spotify, Facebook et Netflix ou encore Ingenico, Deezer, Natixis, etc. Ce livre, pour une stratégie gagante au quotidien, explique clairement et avec de nombreux exemples ce que sont les OKR, quels sont leurs avantages et comment la méthode peut être déployée dans une organisation, quel que soit le nombre d'employés. Il convient aux conseils d'administration, aux équipes de direction, aux responsables du changement et aux champions internes qui ont besoin de conduire le changement dans une organisation. Les auteurs sont tous trois leaders, avec une grande expérience du déploiement d'OKR dans diverses organisations dans le cadre de leur fonction de dirigeant et en tant qu'acteurs du changement.