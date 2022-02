Biochimie. Edition 2022

La référence en biochimie pour les étudiants préparant le concours de l'internat de pharmacie. Ce livre aborde les thèmes de biochimie du programme du concours de l'internat en pharmacie. Il regroupe les items relatifs à la biochimie clinique, abordés de façon concise et précise dans le but d'avoir une vision globale de tous les thèmes. Chaque item détaille les bases physiopathologiques, les principaux signes cliniques, les bases du diagnostic biologique, du traitement et du suivi des différentes affections au programme. Il se compose de deux parties complémentaires : - Une partie physiologie, relative à la section II, permettant d'apporter des connaissances essentielles pour la compréhension des phénomènes pathologiques ainsi que pour répondre aux QCM du concours. - Une partie pathologie, relative à la section IV, avec une explication détaillée de la physiopathologie, de la clinique et des moyens de traitements mis en oeuvre afin de pouvoir répondre au mieux aux cas cliniques. Mis à jour, c'est aussi le premier livre à proposer des moyens méthodologiques pour la réponse à des questions classiques du concours.