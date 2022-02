Mes premieres comptines

Une collection pour communiquer avec son enfant avant même qu'il commence à parler. Avant l'acquisition du langage, les enfants sont parfois frustrés de ne pas pouvoir se faire comprendre. Et en tant qu'adultes, nous sommes souvent désemparés face aux attitudes que nous ne comprenons pas et qui finissent parfois en crises. En découvrant ensemble la langue des signes, vous parviendrez non seulement à vous comprendre mais en plus, vous développerez les capacités cérébrales et linguistiques de votre petit tout en tissant des liens uniques avec lui. Dans ce nouveau titre, le bébé déjà amateur des petites chansons traditionnelles telles que "Ainsi font font font", "Pomme de reinette", "Bateau sur l'eau", etc. , découvre une nouvelle dimension amusante : les signes qui y sont associés ! De quoi stimuler sa curiosité et son envie de progresser vers le langage parlé tout en développant sa motricité fine qu'il exerce en répétant les signes.