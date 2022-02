Le TDA/H chez l'adulte. Apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attention

Alors que les ouvrages traitant du TDA/H chez l'enfant sont nombreux, les explications relatives à ce trouble chez l'adulte se font plus rares. Pourtant, le TDA/H ne disparait pas avec l'âge : ses différents symptômes continuent à se manifester au quotidien et peuvent rendre la vie de ces adultes compliquée. Alors, concrètement, comment contourner son TDA/H pour le vivre plus sereinement ? Pascale De Coster répond de manière claire et concrète à cette question. Se basant sur de nombreux témoignages, elle revient sur les différentes manifestations du TDA/H, et en explique les impacts sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de l'adulte. L'auteure propose ainsi une véritable boite à outils : exposant des méthodes testées et approuvées, elle offre nombre d'outils pratiques, de conseils concrets et de stratégies permettant de comprendre son TDA/H pour parvenir à le dompter au quotidien. Les outils indispensables pour mieux vivre son TDA/H en tant qu'adulte !