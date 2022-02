La mémoire de travail. Théories, développement et pathologies

La mémoire de travail est un concept central de la psychologie cognitive, et un outil cognitif essentiel de la vie quotidienne. Au cours des 50 dernières années, nombre de recherches s'y sont consacrées, faisant évoluer nos connaissances sur sa structure, son fonctionnement et son rôle dans l'architecture cognitive. Ainsi, de nombreux modèles alternatifs de cette mémoire ont été développés. Pierre Barrouillet et Valérie Camos, deux experts reconnus pour leurs recherches dans ce domaine, dressent un panorama complet de la mémoire de travail : la genèse de ce concept et les différents modèles le définissant, mais aussi les débats scientifiques et les points de vue partagés sur le sujet. Ils exposent les diverses implications de la mémoire de travail dans le domaine du développement cognitif, des apprentissages scolaires ou encore des pathologies neurodéveloppementales, en développant des notions théoriques et pratiques destinées aux étudiants, aux enseignants et aux praticiens. Un ouvrage de référence sur la mémoire de travail, les dernières découvertes scientifiques en la matière et leurs implications concrètes.