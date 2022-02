Anouar el-Sadate. Chef de guerre devenu homme de paix ?

Anouar el-Sadate, président de l'Egypte dans les années 1970, a révolutionné les relations entre les Etats du Moyen-Orient. En recentrant la politique internationale et celle de son pays par des actions spectaculaires, il a gravé l'Histoire de son empreinte. Aujourd'hui encore, son image est multiple : visionnaire à la personnalité complexe, leader audacieux, fin stratège, homme de paix, traitre de la cause arabe, chef de guerre, ou encore dictateur... Finalement, qui était cet homme d'Etat ? Comment a-t-il forgé son leadership ? Et quel héritage a-t-il laissé à son pays, à l'ordre régional et au monde actuel ? En analysant le parcours personnel et politique de ce personnage emblématique, Gilles Vandal et Sami Aoun soulignent les forces et les paradoxes, les initiatives surprenantes et les stratégies géopolitiques marquantes d'un leader aux multiples facettes. La biographie incontournable et saisissante d'un révolutionnaire devenu Prix Nobel.