Je reprends mon temps en main !. La méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semaine

Nous disposons tous de 24 heures par jour. Pourtant, peu d'entre nous ont l'impression d'utiliser ce temps de manière optimale : débordés, dépassés, voire complètement noyés, les urgences et les imprévus de nos vies personnelle et professionnelle nous assaillent. Utiliser correctement son temps, cela s'apprend ! Alain Humbert, expert en management bienveillant, montre comment sortir la tête de l'eau pour retrouver sérénité et efficacité au quotidien. En 11 étapes, il garantit à chacun de gagner 4 à 12 heures supplémentaires par semaine. Pour cela, il détaille une méthode claire et éprouvée, étaye de nombre d'illustrations et témoignages. Il explique ainsi comment définir ses priorités, combiner harmonieusement temps professionnel et temps privé, absorber les imprévus, écourter les interruptions ou encore traiter efficacement ses mails. En 11 étapes, (re)devenez maître de votre temps !