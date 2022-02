Cartes de voeux à colorier

Tout le monde aime recevoir une jolie carte de voeux, surtout avec une petite touche personnelle. Choisissez une carte qui convient pour l'occasion, détachez-la et coloriez-la au gré de votre imagination. Envoyez ensuite votre carte unique à vos amis ou votre famille. Un plaisir à donner et à recevoir ! Les cartes se détachent facilement et sont imprimées sur du papier épais qui ne laisse pas passer les coloriages. 20 cartes.