Feel Happy Coloring - Livre de coloriage & crayons de couleur

De beau dessins, des citations inspirantes et des crayons de couleur de qualité, voici tous les ingrédients de cette magnifique boîte Chantecler. Tu as tout sous la main pour passer un bon moment en tête à tête avec toi-même ! Coupe ton smartphone, prends les crayons de couleur et feuillette le livre pour t'arrêter sur l'illustration qui t'attire le plus. Rien de mieux que le coloriage pour ressentir de bonnes ondes positives. Dose de bonheur garantie ! - 30 dessins à colorier - des citations inspirantes - 5 crayons double mine - un livre de coloriage avec du papier de qualité - une boîte solide où tout est bien rangé