Livre de collage et de coloriage avec des mots (3-5 a.) - Au zoo

Ouvre vite ce livre d'autocollants pour découvrir les animaux du zoo. Il y a des manchots et des morses, des lions et des girafes, des poissons-clowns et des hippocampes... Tout au long du livre, tu apprendras aussi une multitude de nouveaux mots. Mais ce qui rend ce livre tellement amusant, ce sont les autocollants qui l'accompagnent. Colle-les à leur place et colorie les beaux dessins ! Des heures de plaisir pour les enfants de 3 à 5 ans Avec autocollants repositionnables