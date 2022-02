Le planning de notre mariage

Vous allez vous marier ! Organiser un mariage ne s'improvise pas. Heureusement, ce livre est là pour vous aider ! Grâce aux to do's, aux moodboards (planches d'inspiration), aux pages à compléter et aux nombreux conseils, préparez le grand jour jusque dans les moindres détails, du choix du lieu de la réception à celui de la robe. Ce livre vous propose aussi des outils de planification bien utiles : liste des invités, intervenants et prestataires ainsi que budget planner. Grâce à ce livre, faites de votre mariage un événement mémorable et qui vous ressemble ! Relié, avec 1 élastique et 3 signets.