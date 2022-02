Défis zéro gaspi

Le guide pratique pour intégrer la cuisine zéro gaspillage dans votre vie. La montée en popularité du mouvement zéro déchet ayant mis en lumière certaines aberrations de nos habitudes de consommation, le gaspillage alimentaire est devenu le sujet dont tout le monde parle. Maintenant que les consciences sont éveillées, il suscite inévitablement beaucoup de questions. Comment prévoir ses achats pour moins gaspiller ? Comment cuisiner tel aliment pour maximiser sa valeur ? Comment conserver tel ingrédient pour augmenter sa durée de vie ? Florence-Léa Siry livre toutes les réponses à ces questions et à bien d'autres en vous invitant à modifier vos façons de consommer sans bouleverser votre quotidien. Vous apprendrez à mieux évaluer vos besoins réels, à organiser votre réfrigérateur et vos placards de manière à ne rien perdre, et de petits gestes zéro gaspi qui deviendront vite des réflexes. Grâce à la trentaine de recettes proposées, vous pourrez laisser aller votre créativité et multiplier vos plats à l'infini en utilisant uniquement ce que vous avez sous la main !