Quand la séparation donne des ailes

Et si la fin d'une relation n'était plus synonyme de désespoir, mais plutôt de nouveau départ ? Vivez-vous un divorce, une séparation douloureuse ou votre première grande peine ? Croyez-vous avoir perdu l'amour de votre vie ? Avez-vous de la difficulté à aller de l'avant ou à passer à autre chose ? Si oui, ouvrez vite ce livre où Amy Ransom nous explique comment mettre en pratique la " loi de l'attraction ", cette philosophie selon laquelle nous attirons ce que nous dégageons, pour emprunter la voie de la positivité et passer de la posture de victime à celle de personne victorieuse. A travers ses expériences personnelles et grâce à ses conseils bienveillants, l'autrice nous aide à nous défaire de nos émotions conflictuelles et négatives afin de vivre plus harmonieusement les 8 étapes de la séparation : l'affirmation de soi ; la motivation ; la connaissance ; l'expression de soi ; l'unicité de la personne ; l'indépendance ; l'éveil ; et le nouveau départ. En 111 leçons, cet outil de réflexion et d'apprentissage nous permet de canaliser le chagrin causé par la rupture, d'embrasser notre indépendance et de nous recentrer sur nous-mêmes. Nous pouvons tous et toutes apprendre à voir la séparation non pas comme une finalité, mais comme un tremplin vers une vie plus authentique et heureuse, une renaissance glorieuse. Alors, haut les coeurs (brisés) !