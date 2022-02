Petit manifeste de la masturbation féminine

On a déjà dit qu'une femme qui lit est dangereuse, imaginez alors à quel point une femme qui jouit peut l'être ! Selon Mélanie Guénette -Robert , co-autrice et sexologue, la masturbation est un état d'esprit doux et gai, un cocon douillet et sécurisant dans lequel on se sent libre d'explorer ses sensations et sa jouissance sans retenue. C'est de la bienveillance envers soi-même. La masturbation est aussi un moyen de répondre de façon autonome à un besoin naturel et d'ainsi affirmer sa valeur. C'est se sentir puissante, maître de soi et indépendante. Les caresses que l'on s'accorde à soi-même sont les plus importantes, les plus précieuses, les plus fondamentales pour se retrouver et s'aimer. La méconnaissance (et parfois la méfiance) du plaisir des femmes est encore très répandue. Roxane Gaudette Loiseau et Mélanie Guénette-Robert, sexologue, s'engagent dans la quête avouée de mettre fin au tabou entourant la masturbation féminine et d'encourager les femmes de tout âge et de tous les horizons à partir à la conquête de leurs corps et de leur plaisir sexuel. Il se veut un outil éducatif accessible qui revisite l'histoire de la masturbation, ainsi qu'un petit guide amusant et décomplexé, qui vous proposera sans détour des techniques masturbatoires afin de découvrir chaque clé de votre propre plaisir.