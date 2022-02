Le psy-guide des grands-parents. Aimer, soutenir, réconforter

Encore plus de conseils pour une relation grands-parents/petits-enfants enrichissante ! Les grands-mères et grands-pères occupent une place de plus en plus importante dans les familles d'aujourd'hui. En soutenant les parents et en entretenant des liens plus étroits avec leurs petits-enfants, ils s'impliquent indirectement dans le quotidien et l'éducation de ces derniers. Or, il peut être difficile de bien définir quelles sont les limites qu'ils doivent respecter et celles des parents. Par exemple, jusqu'où un grand-parent doit-il aller dans l'application de la discipline ? Comment peut-il exprimer à son enfant qu'il est en désaccord avec certaines de ses pratiques parentales ? Que faire comme activités avec les petits-enfants ? Ce livre vise à répondre aux questionnements de nombreux grands-parents et à offrir des astuces concrètes leur permettant de vivre pleinement leur rôle, tout en préservant une éducation harmonieuse et respectueuse des valeurs des parents, pour le bien-être des petits-enfants !