Urgences climatiques et écologiques : les solutions de l'Océan. Climat, écologie, pollution

L'urgence climatique et écologique est devenue l'inquiétude qui obère notre futur. Ce nouveau récit sur l'Océan ouvre le débat public sur le devenir du climat, des pollutions et autres ravages qui menacent l'humanité de disparition ; il propose, surtout, d'y apporter des solutions innovantes, largement ignorées bien que d'un coût accessible, afin de créer une coopération efficace entre l'espèce humaine et la nature. L'Océan constitue le volant thermique et le thermostat du climat ; nous sommes totalement dépendants de son existence et le rôle des mers dans le changement climatique n'est plus à démontrer. L'humanité a noué des relations multiples avec les eaux marines (habitat, loisirs, tourisme, pollutions, pêche, aquaculture...) et plusieurs technologies actuelles, telles que les récifs artificiels, les écloseries marines, les cultures d'algues, de mollusques filtreurs, la mise en mouvement des eaux, leur fertilisation, etc. , ont montré les potentiels multiples des milieux aquatiques. Ces dispositifs, déjà présents dans le fonctionnement des eaux marines, permettent de proposer un ensemble de stratégies de réhabilitation qui constituent les bases d'une révolution technologique qui vont de la restauration de la ligne de rivage et de la transformation des plateaux continentaux en jardins de la mer, jusqu'aux navires ancrés au large ou itinérants, pour mettre en oeuvre des solutions multiples (aménagements physiques, hydrauliques, aquaculture, génie écologique, etc.) permettant la régulation du climat, l'élimination des pollutions ou autres calamités écologiques.