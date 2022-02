Zéro pesticide. Un nouveau paradigme de recherche pour une agriculture durable

L'usage des pesticides est une préoccupation sociétale majeure en raison de leurs impacts négatifs sur l'environnement et la santé. L'objectif de cet ouvrage est d'expliquer les bases d'une nouvelle stratégie de protection des cultures. Quelles sont les grands principes d'actions pour se passer de pesticides ? Le fait de fixer à la Recherche un cap zéro pesticide peut permettre de dépasser les verrous actuels et produire des innovations de rupture, à la fois dans les champs biotechniques et socio-économiques.