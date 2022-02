Les productions fruitières à l'heure du changement climatique. Risques et opportunités en régions tempérées

Les productions fruitières occupent une place primordiale dans notre alimentation. Quels effets le changement climatique va-t-il induire sur leurs performances, leur diversité et leur répartition ? Ces effets vont-ils accroître les vulnérabilités intrinsèques aux productions fruitières ou générer également des opportunités ? Comment concilier adaptation climatique et compétitivité économique ? Cet ouvrage, véritable référence rédigée par un collectif de chercheurs et de professionnels, rassemble les connaissances sur les enjeux et les opportunités de l'adaptation des cultures fruitières face au changement climatique.