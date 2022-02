Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôtes

Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte est une aventure passionnante, qui séduit chaque année plusieurs milliers de nouveaux candidats. Cet ouvrage accompagne pas à pas toutes les étapes de préparation, de création et de lancement de votre nouvelle activité : définition du projet ; financements ; travaux, aménagements et investissement à prévoir ; démarches à effectuer ; classement et label ; se faire connaître...