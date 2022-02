La bible des entretiens de motivation. Ecoles de management et de commerce, Edition 2022

Ces entretiens sont à la fois complexes, délicats, très sélectifs et présentent même souvent, de par leurs coefficients, une dimension éliminatoire. Loin des fantasmes et "trucs" présents sur les forums, ils requièrent, à plusieurs niveaux, une préparation sérieuse, intense et soignée de votre part. Quel que soit votre niveau d'études et l'école à laquelle vous aspirez, vous devez impérativement vous préparer. La vocation de ce livre est de vous aider à assimiler les attentes principales des jurys et de vous donner les moyens d'y répondre. Reposant sur l'ample expérience des auteurs, de témoignages d'étudiants et de membres du jurys, contenant de nombreux conseils et astuces, cette Bible, résolument tournée vers l'opérationnel, constitue l'outil de dissection, de compréhension et de préparation aux entretiens le plus complet jamais publié. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas...