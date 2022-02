CRPE. 200 questions sur le système éducatif, Edition 2022

Ce livre propose de tester ses connaissances sur le système éducatif, mais aussi de réviser les notions essentielles à acquérir sur les principaux thèmes : la connaissance du système éducatif : l'institution, l'organigramme du système éducatif, l'école et son fonctionnement ; le code de l'éducation ; la refondation de l'école ; le socle commun des connaissances, de compétences et de culture et les nouveaux programmes ; la scolarisation des enfants porteurs de handicap ; l'éducation prioritaire ; les droits et devoirs du professeur des écoles ; les projets d'école ; l'aide personnalisée complémentaire (APC).