CRPE. 200 questions pour réussir l’entretien de motivation et les mises en situations professionnelles, Edition 2022

A travers 200 questions accompagnées de propositions de réponse détaillées, ce livre propose au candidat de l'aider à montrer sa motivation au jury. Il aborde également des mises en situations professionnelles liées à la vie de l'école : la sécurité et la surveillance ; les leçons et les devoirs ; l'évaluation ; la pédagogie ; les sanctions et les punitions ; les parents et autres intervenants.