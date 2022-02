Humanité, littérature et philosophie 1re spécialité. Edition 2022

STUDYBAC c'est la collection qui permet de préparer le Bac en tout serénité et d'apprendre tout en s'amusant. Des cahiers qui vous accompagneront tout au long de vos années de 1re et de Tle. Des cahiers ludiques avec de nombreux jeux mais aussi des cartes mentales propices à la stimulation rendant les élèves plus motivés, concentrés et attentifs. Pour chaque thème du programme, retrouvez : - deux doubles pages avec l'essentiel du cours pour retenir les points clés ; - deux doubles pages avec des jeux et exercices pour s'entraîner et comprendre de manière ludique ; - une synthèse graphique pour assimiler efficacement et rapidement les notions et s'approprier les savoirs fondamentaux.