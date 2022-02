Pour en finir avec le stress des devoirs. Boîte à outils pour les parents, les enfants, les ados

Devoirs interminables, résultats en baisse, démotivation, problèmes de concentration... Cet ouvrage propose une boîte à outils simple et opérationnelle pour les parents et leur enfant, leur ado pour vivre plus sereinement le moment des devoirs, gagner en autonomie et travailler plus efficacement. En se fondant sur une approche psycho-pédagogique, les auteurs expliquent clairement le processus de l'apprentissage basé sur 6 points clés (l'attention, la motivation, la mémorisation, la compréhension, la gestion du temps et l'organisation). Elles fournissent des outils ludiques (grilles d'évaluation, schémas, exercices, expériences...) qui permettent de dénouer les noeuds et de surmonter les obstacles pour apprendre de façon efficace et sereine. Des témoignages et des cas concrets rendent cet ouvrage vivant et positif.