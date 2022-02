Ce cahier d'exercices en arts appliqués est conçu par une designer, professeur d'arts appliqués. Pour chaque chapitre : – Une première partie pour aiguiser son sens de l'observation avec à chaque fois trois exercices plastiques permettant d'expérimenter techniques et genres différents. – Une deuxième partie à la découverte d'un ou d'une artiste ou d'une démarche associée à des exercices plastiques et de culture générale/artistique. Cette partie est essentielle pour commencer à relier pratique et références. – Une troisième partie proposant un projet guidé (sous contraintes), parfois en lien avec le travail d'un ou d'une artiste. Cette partie est associée à des petits exercices de culture générale. – Une quatrième partie impulsant un projet moins guidé, prenant appui sur une démarche existante, un projet artistique ou un pan de l'histoire de l'Art. Cette partie est également associée à des petits exercices de culture générale. Grâce à cette approche ludique, variée et didactique, le lecteur expérimente, découvre, se cultive et teste différentes méthodes en arts appliqués.