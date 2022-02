Le hindi facile. Méthode complète

Méthode progressive et concrète, cet ouvrage est structuré en trois parties : La première présente l'alphabet et les règles de prononciation. La deuxième permet l'apprentissage des points essentiels de la grammaire. La troisième propose des textes et dialogues d'application permettant de développer des compétences en expression et d'acquérir le vocabulaire de base lié à plusieurs thématiques. De nombreux exercices et leurs corrigés permettent tout au long du livre de mettre les connaissances en pratique, ce qui répond également aux besoins des autodidactes.