Entrez en staps avec parcoursup. Edition 2021

Vous aimez le sport, vous le pratiquez et son actualité n'a pas de secret pour vous. Vous rêvez d'en vivre et naturellement vous voulez en faire votre métier. A l'heure de la réflexion et des choix, votre orientation va déterminer la réalité de vos envies et la faisabilité de vos ambitions. Parmi toutes les filières du sport, celle des STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) offre assurément le plus de débouchés. C'est aussi la plus demandée. Entrer en STAPS n'est pas simple. La filière est sélective et, trop souvent, les très nombreux candidats qui postulent ne savent pas à quoi s'attendre. Ce livre a pour objectif d'être le plus clair et le plus efficace possible pour : – vous faire connaître les STAPS ; – faciliter votre orientation ; – vous assurer que vous avez toutes les clefs pour comprendre les attentes de la filière et y réussir.