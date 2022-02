Historiettes romaines

Ce recueil hétéroclite de récits où amours, passions et assassinats s'entremêlent, est une ode à l'Italie par un Stendhal qui en était furieusement épris et qui s'est nourri, pour la plupart de ces textes, de documents qu'il a consultés et dont il propose des traductions personnelles, quand il n'entreprend pas lui-même de tout inventer. Editeur autant qu'écrivain, Stendhal y projette toutes ses obsessions : il exprime comme toujours une critique de la médiocrité de son temps, mais il y explore également les frontières de la littérature, qu'il concevait comme un "miroir qui se promène sur une grande route" . C'est précisément ce programme que Patrick Boucheron, spécialiste du Moyen Age, qui a choisi l'Italie pour terrain, entend relire à l'aune du défi que l'écrivain lance aux historiens de profession. Il en ira ici des enjeux autour des chemins à emprunter pour raconter les tyrans aussi bien que de ceux pour établir la vérité et en particulier comment elle peut s'écrire et des formes possibles qu'elle prend aux confluences de l'imagination et du respect des faits.