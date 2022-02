Anne de Green Gables

A Avonlea, Marilla, une vieille fille un peu acariâtre, et son frère, Matthew Cuthbert, décident d'adopter un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme. Le garçon attendu se présente sous les traits d'une fillette de 11 ans à la chevelure flamboyante, Anne Shirley. Une petite fille curieuse, pleine d'énergie, souvent perdue dans ses pensées, oscillant entre une joyeuse exubérance et parfois une gravité solennelle. Difficile de résister à ce petit bout d'humanité de onze ans parfaitement imparfaite, emplie d'une joie de vivre contagieuse, et qui parvient à se faire aimer de tous.