Notre grammaire est sexy. Déclaration d'amour à la langue française

Une déclaration d'amour passionnée, drôle et vivante à la langue française, pour en finir avec les manuels de grammaire rébarbatifs ! Un livre qui propose une approche ludique, vigoureuse et tendre, qui vise à décorseter notre langue pour se l'approprier. Il est question de rimes embrassées, d'accords, de liaisons scandaleuses, du temps qui passe, de naissances, de changement de genre, de jeux et de faux semblants, de la chair d'un mot et de la caresse d'un accent.