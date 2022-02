Le Petit Maître écrit en 1906 par Sôseki, est aussi célèbre dans la littérature japonaise que Cosette pour nous, ou Tom Sawyer pour les Américains. Ce jeune professeur originaire de Tokyo, envoyé en province, découvre le noeud de vipères d'un petit lycée et les préjugés divers sur les rapports humains. Roman classique de la littérature japonaise, Le Petit Maître est une dénonciation de l'hypocrisie professionnelle et des diverses lâchetés collectives et individuelles. Un conte moral plein de vigueur, où se mêlent le grotesque caustique et une étonnante âpreté de ton.