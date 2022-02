Lieu-dit l'éternité. Poèmes choisis

Ce volume réunit plus de 150 poèmes de l'une des plus grandes poétesses du XIXème siècle. Hantée par le néant, Emily Dickinson n'a eu de cesse de questionner la nature, la folie, la foi l'amour et la mort. Sa poésie, habitée de fulgurances mystiques, joue autant de la gravité que de l'ironie, de l'émerveillement que de la dérision, mêlant sentiments intimes et thèmes universels avec une audace stylistique et rythmique d'une modernité saisissante.