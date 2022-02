Inégalité de genre dans l'enseignement et la formation professionnels

L'enseignement et la formation professionnels forment chaque année des jeunes femmes et des jeunes hommes en lycée professionnel, en centre d'apprentis et dans le supérieur. Mais qui forme-t-on à quoi ? Comment se distribuent femmes et hommes dans l'enseignement et la formation professionnels ? Quelles conditions de formation s'imposent aux unes et autres ? Si ces segments du système de formation sont des observatoires privilégiés des inégalités entre les sexes en train de se faire, ils permettent aussi de saisir comment et à quelles conditions ces inégalités peuvent se déplacer, se renouveler, se transformer. A la croisée d'une sociologie de l'éducation, de la formation et du travail, les contributions permettent de comprendre les processus par lesquels opère la reproduction des inégalités entre les sexes. Analyser la place des femmes et des hommes en formation, c'est aussi s'intéresser aux changements, à celles et ceux qui tentent de résister, de s'émanciper des places auxquelles on les assigne, des rôles qu'on leur attribue. Cet ouvrage propose de se saisir de ces questions à partir d'enquêtes sociologiques et historiques récentes, dans les contextes de formation français et suisses.