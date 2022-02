Puissances de l'ombre. Le surnaturel du roman contemporain

Le roman contemporain trahit une fascination troublante pour l'irrationnel. Délaissant volontiers les rivages trop éclatants de la raison, il convoque des figures magiques souvent anachroniques (spectres, chamanes, sorcières) pour sonder les méandres d'une psyché collective dont les peurs et les impensés résistent aux voies de l'entendement. Il ne s'agit pas pour autant de renouer avec d'anciens régimes explicatifs, magiques ou religieux : face à un monde "désenchanté" (Weber), le surnaturel infiltre des dispositifs esthétiques qui oscillent entre la tentation ambiguë d'une reconstruction du sens et le deuil, nostalgique ou désabusé, d'une transcendance dont les romans attestent la perte. Première étude panoramique consacrée à ce phénomène, cet ouvrage propose une analyse morphologique et fonctionnelle du surnaturel dans la littérature contemporaine en parcourant notamment les univers fictionnels d'Antoine Volodine, Sylvie Germain, Alain Fleischer, Marie NDiaye et Christian Garcin.