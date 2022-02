Les marqueurs mémoriels de la guerre et de l'armée. La construction d'un espace du souvenir dans l'Est de la France

La mémoire structure le quotidien de nos sociétés et prend appui sur des inscriptions paysagères : les marqueurs mémoriels. Dans l'Est de la France, les frontières, l'armée et les guerres constituent des points essentiels de la construction de la mémoire collective : des traces variées de ce passé donnent à lire une histoire et à comprendre comment une société accepte ou non un héritage pluriséculaire.