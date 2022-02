Déco de Pâques au tricot

Thea Rytter, auteure du livre Déco de Noël au tricot paru aux éditions de Saxe honore ici les fêtes de printemps. Dans le nord, la moitié de l'année se passe sans feuilles sur les arbres avec le soleil en invité rare. Et soudain, un jour, le monde devient vert clair, des perce-neiges surgissent dans les haies, des crocus colorent la pelouse en violet. Il est temps de faire des décorations pour Pâques, oui mais aussi pour le printemps. Des classiques bien connus tels qu'oeufs et lapins, mais aussi fleurs, plumes et oiseaux décoreront la maison longtemps après avoir mangé le dernier oeuf de Pâques.