22 amigurumis en fil chenille

Le fil chenille, avec son toucher tout doux et son aspect moelleux, est le point commun de ce livre d'amigurumis de toutes tailles. En guise de doudou, de compagnon de jeux, de petits accessoires, de déco pour la chambre, tous les enfants y trouveront leur compte avec en prime une douceur incomparable. Lapin, ourson, koala viennent côtoyer girafe, flamant rose et toucan... et bien d'autres animaux incroyables à crocheter sans compter.