Jolies tenues de poupons en couture & tricot

Ce livre présente des vêtements pour le poupon Corolle de 30 cm. Même les petites filles, aidées de leur maman ou de leur grand-mère pourront les confectionner ! Un encart avec les patrons à taille réelle permet de confectionner aisément tenues et accessoires pour poupée (couffin, porte-bébé et sac). Des tissus fins et colorés, Liberty et collection d'une designer textile reconnue, donnent beaucoup de charme aux vêtements ; ces tissus constellés de petites étoiles, de pois or et argent et de motifs délicats enchanteront les petites filles.