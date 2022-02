Petits Ouvrages Textiles

Très populaire dans le monde du patchwork avec ses ouvrages dans les tons taupe et son travail très soigné, Yoko Saito vient ici rassembler de petits projets entre couture et patchwork, qui lui sont très chers. On retrouve bien entendu son style country toujours aussi élégant, décliné sur des projets pratiques tels que pochettes, étuis à lunettes, porte-clés, sacs, pique-épingles... Une véritable malle aux trésors pour les passionnées de petits ouvrages figuratifs.